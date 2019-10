ASM : Ben Yedder-Slimani ? Jardim annonce le mariage

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Rennes (3-2) : « On est revenu à notre dynamique habituelle. Le résultat est justifié. Cette victoire est positive et importante. Importante pour retrouver la confiance et remonter au classement. Des choses ont changé depuis le début de la saison, c'est certain. Tout le monde est impliqué, tout le monde se bat pour gagner les matchs. Ben Yedder - Slimani ? C'est un beau mariage. L'un, c'est la force, la puissance et la profondeur. L'autre, c'est la finesse technique doublée d'un très grand sens du but. Monaco a toujours marqué beaucoup de buts. Lors de mes saisons ici, ça a toujours été le cas. Notre philosophie, c'est de jouer l'attaque. Mais il faut aussi progresser collectivement dans le domaine défensif. Sur le premier but, il y a une situation individuelle où on ne défend pas bien. Sur le deuxième, c'est un coup de pied arrêté où il n'y a pas que la ligne défensive qui est impliquée... », a-t-il confié en conférence de presse.