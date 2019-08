ASM : Bakayoko officiellement prêté à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé la venue, ou plutôt le retour de Tiemoué Bakayoko, lequel est prêté par Chelsea pour une saison avec option d'achat.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Tiemoué Bakayoko (25 ans) en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain arrive en prêt pour une saison, avec option d’achat. Formé à Rennes où il fait ses débuts en Ligue 1 en 2013, Tiemoué Bakayoko marque les esprits sous les couleurs de l’AS Monaco en réalisant une excellente saison 2016/2017 sur le plan individuel (plus de 50 matches) et historique pour le club qui remporte son 8e titre de Champion de France 2017 et dispute la demi-finale d’UEFA Champions League après un parcours remarqué. Ces performances permettent au milieu de terrain d’être appelé pour la première fois chez les Bleus par Didier Deschamps pour un match amical face à l’Espagne (28 mars 2017) après avoir fait partie de toutes les sélections de jeunes. Transféré à Chelsea lors de l’été 2017, il réalise une saison pleine (43 matches) et remporte la FA Cup 2018. La saison dernière, le milieu de terrain défensif est prêté au Milan AC avec qui il a disputé 42 matches », rappelle l'AS Monaco.