ASM : Après l’OL, Monaco s’attaque à l’ASSE au mercato

Sur tous les fronts en ce premier mois de marché des transferts, l’AS Monaco ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Après avoir trouvé un accord pour faire venir le grand espoir de Lyon Willem Geubbels, le vice-champion de France regarde du côté de Saint-Etienne. Selon France Football, l’ASM apprécie beaucoup Ronaël Pierre-Gabriel, qui sort d’une nouvelle saison mitigée avec les Verts. A 20 ans, l’arrière droit a encore le temps de s’imposer, mais il a subi de plein fouet la concurrence de Mathieu Debuchy et n’a, comme la saison précédente, pas dépassé la barre des 20 matchs disputés.

Néanmoins, le potentiel est là et l’AS Monaco s’en est rendu compte. La formation du Rocher aimerait faire venir le défenseur sous contrat jusqu’en juin 2021 et évalué à 5 ME sur le marché. Malgré cette belle vente envisageable, l’ASSE ne sera peut-être pas très chaud pour perdre l’un de ses espoirs, surtout qu’avec la possible vente de Janko et sans garantie que Debuchy ne prolonge, le côté droit pourrait être plus dépeuplé que prévu.