ASM : 12 absents pour Monaco contre Metz, rien que ça !

Dans : Monaco, Coupe de France, Metz.

Mardi soir, Monaco tentera de redresser la tête après son humiliation subie à domicile face à Strasbourg.

Et pour cause, les hommes de Thierry Henry affronteront Metz en 16e de finale de la Coupe de France. Malheureusement pour le coach de l’ASM, ce sera sans… 12 joueurs blessés, rien que ça. En effet, le club de la Principauté a confirmé les absences de Stevan Jovetic, Pietro Pellegri, Jordi Mboula, Almamy Touré, Willem Geubbels, Adama Traoré, Andrea Raggi, Nacer Chadli, Jean-Eudes Aholou, William Vainqueur, Kévin Ndoram et enfin Ronaël Pierre-Gabriel. Une sacrée liste d’absences qui ne va évidemment pas aider le club princier à relever la tête en cette période délicate…