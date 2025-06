Après Pogba, Monaco veut corriger cet énorme problème

L’AS Monaco poursuit son mercato estival. Ce samedi, le club du Rocher a officialisé la venue de Paul Pogba. Une arrivée très attendue du côté de la Principauté. Désormais, Monaco veut renforcer le poste de gardien de but. Des noms sont dans les petits papiers, notamment Dominik Livaković.

L’AS Monaco a peut-être réalisé le transfert le plus attendu de cet été en Ligue 1. Le club de la Principauté a signé Paul Pogba, libre depuis son départ de la Juventus. Le club du Rocher va également enregistrer l’arrivée d’Ansu Fati en provenance du FC Barcelone. Ce mercato vise à renforcer le club ayant terminé troisième de Ligue 1, la saison dernière. Dorénavant, l’ASM cherche un gardien de but. Souvent en difficulté à ce poste, Monaco a coché plusieurs noms pour se renforcer. L’un d’eux est Croate, Dominik Livaković.

As Fenerbahçe push to sign Uğurcan Çakır, Dominik Livaković is on the way out.



The Croatian goalkeeper has a €7m price tag but no official offers have arrived yet, per Turkish media.#Livaković #Fenerbahçe pic.twitter.com/h6gPNVSI1B