Ansu Fati arrive à Monaco, tout est bouclé

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Les médias espagnols annoncent qu'Ansu Fati arrivera mardi à Monaco afin de signer son contrat avec le club de la Principauté. Le joueur du Barça n'a pas voulu entendre parler d'éventuelles autres offres.

Le dossier Ansu Fati a rapidement accéléré ce lundi, et la totalité des journalistes en charge de couvrir l'actualité du FC Barcelone confirment que l'attaquant international va prendre la destination de Monaco dans les prochaines heures. Même si le Barça a reçu d'autres offres, notamment de Chelsea, le joueur de 22 ans, qui a encore deux ans de contrat avec le champion d'Espagne, est resté ferme dans son intention d'être prêté à l'ASM. Ce lundi soir, ce dossier aurait fait l'objet d'une longue discussion entre Joan Laporta et Jorge Mendes, agent d'Ansu Fati, mais aussi et surtout de Lamine Yamal dont la prolongation devrait être rapidement actée.

Monaco frappe un premier grand coup

🚨🔵🔴 Ansu Fati marxarà cedit al Mònaco amb opció de compra



🔜 Laporta i Jorge Mendes sopen avui i la idea és tancar-ho i que s’anunciï demà



Informa Sique Rodríguez #FCBlive pic.twitter.com/thMofgyKil — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) May 26, 2025

Pour en revenir à Ansu Fati, ce dernier aurait déjà récupéré ses affaires au centre d'entraînement du Barça, et il est attendu mardi en Principauté afin de sceller son avenir avec le club de Ligue 1 qui, rappelons-le, jouera la Ligue des champions. A priori, l'attaquant s'engagera sous forme de prêt d'un an à l'AS Monaco avec une option d'achat. Longtemps considéré comme l'une des futures stars du football mondial, Ansu Fati n'a jamais réellement confirmé ce statut, mais en signant en Ligue 1 il pourra essayer de relancer sa carrière et de montrer qu'il n'a pas tout perdu en l'espace de quelques saisons.