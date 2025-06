Ansu Fati à Monaco, un détail bloque tout

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

En course pour s'offrir Ansu Fati en provenance du FC Barcelone, l'AS Monaco ne parvient pas à aller au bout des négociations. En cause, une proposition de prêt et de répartition du salaire du joueur qui ne satisfait par les Blaugrana.

En se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions, l'AS Monaco n'a pas d'autres choix que de se renforcer. L'objectif est de permettre à Adi Hütter de bénéficier d'un large choix de joueurs dans son effectif afin de permettre d'évoluer sur plusieurs tableaux en même temps. Pour cela, la direction sportive monégasque avait décidé de foncer sur l'opportunité de recruter Ansu Fati. Considéré comme un indésirable par la direction du FC Barcelone, le joueur formé à la Masia est plus que poussé vers la sortie. Les dirigeants catalans aimeraient pouvoir le vendre de manière définitive et ainsi libérer des fonds importants pour le mercato, tandis que le club de la Principauté cherche plutôt un prêt. Et si l'on pensait que le dossier allait être bouclé rapidement, un détail freine les négociations.

Ansu Fati à Monaco, ça coince

OM : Monaco abuse, Longoria est dégoûté https://t.co/FQuZ7FJI7n — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Désireux de vendre Ansu Fati, le FC Barcelone a accepté l'idée qu'un prêt était la seule option possible. Il y a quelques jours, l'AS Monaco a même transmis une première offre : un prêt sans prendre en charge la totalité du salaire du joueur. Et comme l'indique Mundo Deportivo, c'est là que ça coince. Le média espagnol affirme que le Barça attend que les Monégasques leur fassent une meilleure offre et qu'ils assument une part beaucoup plus importante du salaire d'Ansu Fati. Pour l'heure, le dossier n'avance toujours pas, donc.

En parallèle, le Barça cherche à finaliser le transfert de Nico Williams mais doit respecter le strict règlement du fair-play financier. Pour cela, il faut baisser drastiquement la masse salariale globale, d'où la volonté de se séparer d'Ansu Fati. Pour rappel, il est actuellement le 5e joueur le mieux payé de l'effectif barcelonais avec un salaire total de 13 millions d'euros par an.