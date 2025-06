Ansu Fati à Monaco, tout s'arrange en 24h

La presse espagnole était pessimiste il y a moins de 24 heures sur l’issue des négociations entre Barcelone et Monaco pour Ansu Fati. Tout s’est finalement réglé rapidement et l’ailier de 22 ans va bien rejoindre l’ASM.

Ansu Fati va bien rejoindre l’AS Monaco. C’était pourtant loin d’être gagné quand il y a moins de 24 heures, Marca révélait que le club de la Principauté et le FC Barcelone étaient en désaccord total et cela sur plusieurs points. Le champion d’Espagne en titre souhaitait en priorité un transfert sec pour Ansu Fati tandis que l’AS Monaco proposait de son côté… un prêt. Enclin à faire un effort sur ce point, le Barça a cependant exigé de l’ASM que le salaire d’Ansu Fati soit pris en charge à 100% par le club de Ligue 1.

🚨⚪️🔴 AS Monaco and Barcelona are finally resolving last details of Ansu Fati deal.



The agreement is now at the final stages with here we go expected soon. 🏁 pic.twitter.com/Z2ZA8WqWVv