Ansu Fati à Monaco, le Barça attend une vraie offre

Solide troisième de Ligue 1, l’AS Monaco prépare à son rythme le mercato estival en prévision de la saison prochaine. Le club de la Principauté a ciblé Ansu Fati. Néanmoins, de son côté, le FC Barcelone attend que le club monégasque fasse le premier pas.

Prêté à Brighton la saison dernière, Ansu Fati n’a toujours pas réussi à retrouver une place de titulaire au sein du FC Barcelone. L’international espagnol (10 sélections) a vu son nom évoqué du côté de Monaco. À nouveau qualifié en Ligue des champions, le club du Rocher veut renforcer son effectif et tenter de relancer le jeune joueur de 22 ans. Ce mercredi matin, le média espagnol, Mundo Deportivo affirme que l’AS Monaco et le club catalan ont un accord verbal concernant le prêt du joueur avec une option d’achat. Néanmoins, le FC Barcelone attend du concret de la part des dirigeants de la Principauté.

🚨 Lamine Yamal informed Barcelona: "Until Ansu Fati leaves, I don't want anything to do with the number 10. He's my friend."



(Source: @el_pais) pic.twitter.com/7M2snhvbA2