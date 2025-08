André Onana, la prochaine folie de l'AS Monaco

L’AS Monaco est toujours à la recherche de son gardien de but. Le club de la Principauté a plusieurs cibles en tête. Dont le gardien de Manchester United, André Onana, poussé vers la sortie par les Red Devils. L’ASM va devoir lutter avec l’Arabie Saoudite dans un premier temps.

Après une nouvelle saison galère du côté de Manchester United, André Onana devrait changer d’air dans les prochaines semaines. Le portier de 29 ans a le feu vert pour quitter le nord-ouest de l’Angleterre. Ruben Amorim souhaite un nouveau numéro un pour garder les cages des Red Devils. Cette saison, l’international camerounais (48 sélections) a encaissé 65 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 11 clean sheets. Symbole d’une défense en perdition, André Onana veut se relancer et plusieurs prétendants sont prêts à tenter le coup. L’AS Monaco ne semble pas avoir fermé totalement la porte à l’ancien ajacide.

Ruben Amorim has given the green light for André Onana to leave Manchester United.



👉 Asking price set at £30m (after paying £47m to Inter in 2023)

👉 Monaco in talks, Saudi clubs still keen

👉 Amorim wants a new No.1 this summer#MUFC #Onana #Monaco #SaudiProLeague #Transfers…