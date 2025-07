Amical ‍: Monaco et Nice assurent le spectacle

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Matchs de préparation à la saison 2025-2026 :

Au centre d'entraînement de l'AS Monaco à la Turbie, le club du Rocher a été convaincant ce mercredi soir. Les Monégasques ont dominé le Torino 3-1 grâce à des buts de Biereth, Camara et Golovine. Le Toro avait pourtant ouvert le score en tout début du match. Le voisin niçois a été aussi prolifique mais moins solide. L'OGC Nice a dominé Sheffield United (Championship) 3-2. Les Aiglons ont marqué via Sanson, Moffi et un but contre son camp de Burrows. Un bon échauffement avant de jouer Benfica dans une semaine pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.