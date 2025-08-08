Amical ‍: Monaco battu par l'Inter à 11 contre 10

A Louis-II, le vice-champion d'Europe s'est un peu réconcilié avec le football français. L'Inter Milan s'est offert le scalp de Monaco 2-1 pour le dernier match de préparation de l'ASM. Maghnes Akliouche avait pourtant ouvert le score d'un boulet de canon sous la barre (2e) avant l'exclusion de Calhanoglu pour deux cartons jaunes (36e). Cependant, l'Inter renversait la situation sur deux attaques rapides conclues par Lautaro Martinez (60e) et Bonny (80e). Le programme monégasque sera moins corsé samedi prochain avec la réception du Havre pour débuter la Ligue 1.
