Akliouche et Monaco, menace sur la Principauté

Courtisé depuis longtemps par de nombreux grands clubs européens, Maghnes Akliouche n'a toujours pas quitté l'AS Monaco. Malgré une situation qui s'éternise, les prétendants n'abandonnent pas et avancent leurs pions en coulisses.

Si la saison 2023-2024 fut celle de la révélation, celle 2024-2025 fut une forme de confirmation. Maghnes Akliouche a éclos tardivement, comparé à l'avènement de certains des plus grands talents mondiaux qui font déjà rêver l'Europe avant même leur majorité. A 23 ans, il arrive toutefois déjà à un carrefour important de sa carrière. Avec 96 matchs au compteur sous les couleurs de l'AS Monaco, son club formateur, le natif de Tremblay-en-France pourrait bien franchir un très gros cap cet été. De nombreux grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain, s'intéressent de près à sa situation. Et malgré l'attente interminable autour de ce dossier, les courtisans continuent de prospecter en coulisses.

🚨🇫🇷 Maghnes Akliouche situation, again one to watch with top clus now reaching out for deal conditions.



The French talent is high on the list of several clubs for this summer window. pic.twitter.com/U1JPthJhGQ