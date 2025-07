Akliouche au PSG, la très bonne nouvelle

Très courtisé par de nombreux clubs européens, Johan Bakayoko reste la solution pour remplacer Maghnes Akliouche du côté de Monaco. Mais le club de la Principauté doit accélérer pour ne pas perdre le fil. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

À première vue, le lien entre Johan Bakayoko et le Paris Saint-Germain semble lointain. Mais le club de la capitale pourrait permettre au Belge de venir rapidement en France. Alors que le groupe de Luis Enrique prépare la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea ce dimanche, dans les coulisses le mercato bat son plein. Le PSG suit de près la situation de Maghnes Akliouche. Le joueur de l’AS Monaco sort d’un exercice réussi en Ligue 1 l’an passé. En 32 apparitions le natif de Tremblay-en-France a inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives. Son avenir semble loin de la Principauté et le PSG est intéressé par le joueur. Récemment Arsenal s’est également positionné et l’AS Monaco souhaite vendre l'élément de 23 ans aux alentours de 70 millions d’euros. Une vente qui bloque pour l’instant l’arrivée de Johan Bakayoko.

🇧🇪 AS Monaco, who needs to sell Akliouche before, now lagging behind in the race. Germany leading with RB Leipzig, #Bayer04 & #BVB currently fighting to get Johan Bakayoko who has still #Bundesliga as 1st option & wants to join the one that would challenge FC Bayern for… pic.twitter.com/IgCLlmKJfT