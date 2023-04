11 ME gaspillés à l’OL, Monaco le regrette amèrement

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Totalement absent des plans de l’entraîneur Philippe Clement, Jean Lucas n’est plus apparu depuis octobre dernier. L’AS Monaco souhaite pousser son milieu de terrain vers la sortie, en sachant pertinemment qu’il sera impossible de récupérer les 11 millions d’euros payés pour son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais en août 2021.

Lié à l’AS Monaco jusqu’en 2026, Jean Lucas n’ira sûrement pas jusqu’au bout de son contrat. C’est du moins le souhait de ses dirigeants qui vont tenter de le pousser vers la sortie. A priori, le milieu de terrain ne s’y opposera pas après des mois passés au placard. Totalement absent des plans de l’entraîneur Philippe Clement, le Brésilien n’a plus joué depuis le 27 octobre, c’était lors d’un match de Ligue Europa contre Ferencvaros (1-1).

Sa dernière apparition n’a sans doute pas convaincu le technicien belge puisque Jean Lucas ne figure plus dans les groupes convoqués depuis novembre dernier. Autant dire qu’une séparation semble inévitable cet été. Il est clair que l’ancien Brestois ne sera pas le joueur le plus convoité sur le marché. Mais selon les informations d’A Bola, l’indésirable intéresse tout de même le Sporting Portugal. Une piste intéressante pour Jean Lucas et surtout pour l’AS Monaco.

Monaco ne demande que 6 M€

Reste à savoir si le club portugais entamera des discussions sérieuses sur ce dossier. Une chose est sûre, c’est que le club de la Principauté ne se montrera pas gourmand. La direction monégasque a compris qu’il serait impossible de récupérer les 11 millions d’euros investis sur son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais en août 2021. On apprend donc que l’actuel quatrième de Ligue 1 serait prêt à libérer son milieu de terrain pour 6 millions d’euros. Ancien spécialiste des énormes plus-values, et moins inspiré dans son recrutement ces dernières années, Monaco va sans doute réaliser une très mauvaise affaire.