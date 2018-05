Officiel : Frédéric Antonetti nouvel entraîneur de Metz

Dans : Metz, Ligue 2.

Relégué en Ligue 2 à l'issue d'une saison catastrophique dans l'élite du football français, le FC Metz vient de nommer son nouvel entraîneur. Ce jeudi soir, le club messin a effectivement annoncé l'arrivée de Frédéric Antonetti.

L'ancien coach de Bastia, de l'ASSE, de Nice, de Rennes et de Lille a signé un contrat de trois saisons sur les bords de la Moselle, où il succédera à Frédéric Hantz. Expérimenté, charismatique, et connaisseur du football français, le technicien corse « aura pour mission de retrouver le plus vite possible la Ligue 1 avec les Grenats, puis de conforter durablement le club messin au sein de l’élite ».