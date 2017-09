Metz : Un penalty retiré et loupé, Hinschberger « est floué »

Dans : Metz, Ligue 1, FC Nantes.

Philippe Hinschberger, entraîneur du FC Metz, après la défaite à Nantes (0-1) : « Je ne me rappelle pas du dernier pénalty à retirer en Ligue 1... Comme il n'y a pas carton rouge, on est floué. Point. On est mal entrés dans notre match. On court ensuite après le score toute la partie. Mais on mérite de prendre un point. Dans le vestiaire, on s'encourage. On attend des jours meilleurs et des faits de matchs meilleurs. On a des regrets à chaque match ».