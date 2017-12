Metz : Hantz rêve de gagner un match de Ligue 1

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz (entraîneur du FC Metz après le nul concédé en fin de match contre Rennes) : « Dans la situation qui est la nôtre, j'attends surtout du contenu et on en a eu enfin contre Rennes. Il y a certains ingrédients qui peuvent nous permettre d'espérer gagner un match de L1. On avait déjà senti du mieux à Nice. Il y a des axes de travail qu'on doit garder. Il y a beaucoup de choses encourageantes ce soir, il y a du positif. Après, il y a des choses largement insuffisantes. Je pense qu'on aurait mérité de gagner mais c'est comme cela. On a beaucoup de vents contraires. »