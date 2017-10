FCM : Hantz a « la conviction que Metz peut se sauver »

Dans : Metz, Ligue 1.

C'est ce lundi que Frédéric Hantz a officiellement pris ses fonctions au FC Metz, succédant à Philippe Hinschberger limogé la semaine passée après une défaite de trop face à Dijon. Le nouvel entraîneur messin le sait, son job ne sera pas de tout repos, le club lorrain pointant à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 3 points et déjà 7 longueurs de retard sur le 18e.

Mais, en conférence de presse, Frédéric Hantz a confié, et cela peut évidemment se comprendre, qu'il croit possible le maintien. « Si on veut espérer se sauver en fin d'année, il faudra élever le niveau d'intensité. On va orienter le travail la dessus jusqu'à Noël. On fera un premier bilan pendant la trêve. J'ai l'intime conviction qu'on peut se sauver. Mais on n'est pas encore proche de passer devant le 19e. Il y a dans cette équipe des joueurs qui connaissent la L1, de bons jeunes et de bonnes recrues. Il y a le potentiel. Je suis certain qu'on peut mettre deux équipes derrière nous. Il reste encore 27 matches. Il faudra en gagner au moins 9 (...) Il faudra plus d’enthousiasme dans le jeu, de la pugnacité. Aujourd'hui, tout le monde à la tête dans le seau, mais cela peut s'inverser très vite », a fait remarquer Frédéric Hantz, qui a souvent joué les pompiers de service dans sa carrière.