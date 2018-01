FCM: Grâce à l'ASSE, Metz peut vraiment croire au maintien

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz (entraîneur de Metz après la victoire contre l’ASSE) : « Il ressort une grande satisfaction de gagner ce match. J'ai adoré notre première demi-heure. J'ai été surpris du niveau de Saint-Etienne sur cette première demi-heure. Mais notre dernier quart d'heure de jeu ne m'a pas plu. Il faut qu'on progresse beaucoup dans la gestion des matches et l'aspect mental. Les apports de Milisevic et Mandjeck sont importants et positifs. Par rapport à l'objectif maintien, chaque fois qu'on gagne, on va espérer davantage, mais on sait que la route est très longue. »