Zidane refuse le PSG et attend l’OM, Canal+ voit flou

Par Guillaume Conte

Présent à Paris ces derniers jours, Zinedine Zidane n’était pas là pour discuter avec le PSG alors que le club de la capitale cherche son futur entraineur.

Le timing a beau être troublant avec la valse des entraineurs en Europe, à l'OM et au PSG, mais le champion du monde 1998 était là pour le bien d’une association caritative qu’il aide depuis très longtemps. En ce qui concerne une éventuelle arrivée chez le champion de France, cela fait deux fois que le Paris SG le sollicite ouvertement, avec à chaque fois une réponse négative. Ce fut encore le cas dernièrement, quand Nasser Al-Khelaïfi a fait le tour des techniciens capables de prendre la suite de Christophe Galtier.

Zidane et le PSG, ça ne va pas le faire

Un refus qui a parfois du mal à être compris. Si en 2021, Zizou pouvait avancer un argument très cohérent, à savoir qu’il rêvait d’entraîner l’équipe de France et attendait de savoir quel serait le sort réservé à Didier Deschamps, ce n’est plus le cas désormais. Les pistes menant à la Juventus Turin et au Real Madrid ne sont pas vraiment solides, et le PSG offre toutes les garanties possibles avec un poste à prendre et des moyens financiers colossaux.

Sur le plateau de Jour de Foot, les journalistes ont réagi à l’annonce du Parisien, stipulant que Zidane avait poliment refusé le poste d’entraineur du PSG. L’incompréhension dominait largement, surtout qu’aucune raison n’a été donnée. Geoffroy Garétier a toutefois surfé sur la grosse rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille pour tenter de comprendre. « Zidane refuse le PSG ? Certaines rumeurs voient ressurgir le spectre du rachat de l’OM par des investisseurs. C’est un serpent de mer qui revient en ce moment. Et donc forcément, Zidane irait à Marseille. Moi, je rêve qu’il vienne au PSG », a affirmé le journaliste de Canal+, qui a du mal à comprendre ce refus de Zidane d’aller à Paris alors que tous les signaux sont au vert.

Sans aller jusqu’à promettre à Zidane de diriger l’OM en cas de rachat du club, il y a clairement un obstacle entre le PSG et l’ancien meneur de jeu. De là à dire qu’il fera le jeu du club provençal si jamais les choses devaient bouger cet été, la marche est haute. Surtout que l’ex-entraineur du Real Madrid accorde une grande importance à son environnement et à sa qualité de vie, et il sait que le voir entrainer l’OM déclencherait également une hystérie collective dont il n’est pas vraiment fan.