Zhegrova est disponible, l'OM doit l'éviter ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Certaines rumeurs envoient Edon Zhegrova à l'Olympique de Marseille cet été. Sur le départ au LOSC, l'ailier kosovar est un grand talent de la Ligue 1 et il ne serait pas de trop pour les Phocéens. Néanmoins, son caractère pose question.

Cinquième du dernier championnat de France, Lille a réalisé un petit exploit car il avait du faire sans Edon Zhegrova dans la course à l'Europe. L'ailier droit kosovar est l'un des plus gros talents du club nordiste et de la Ligue 1. Mais, le joueur de 26 ans a raté les 6 premiers mois de 2025 pour une blessure aux adducteurs. Un mal physique qui s'accompagne de tensions avec le LOSC. Zhegrova veut à tout prix quitter les Dogues cet été. De quoi en faire une piste intéressante pour de nombreux clubs européens, notamment pour l'Olympique de Marseille. Une piste évoquée par certaines rumeurs et espérée par de nombreux supporters marseillais.

L'OM doit se méfier de Zhegrova

Cela tombe bien puisque les Phocéens recherchent un ailier au mercato. Alors que Igor Paixao leur file entre les doigts, Edon Zhegrova peut être un plan B de qualité. Percutant, très bon techniquement, le Kosovar possède une belle expérience en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Toutefois, le profil du joueur n'est pas suffisant pour convaincre le plateau de l'After Foot sur RMC. Florent Gautreau et Kévin Diaz n'apprécient pas le caractère volcanique de l'ailier lillois, mis en lumière par son chantage pour quitter le LOSC.

« Zhegrova, une bonne idée pour l’OM ? Non. Il n’est pas sérieux. Il faut arrêter. C’est trop compliqué. Dès qu’il y a un club, il pète les plombs, il veut partir. Évidemment, il a fait la différence, donc tu te dis qu’un joueur comme ça c’est ce qu’il te faut. Mais il n’est pas assez sérieux. À moins d’avoir la certitude de pouvoir changer ça, c’est un risque à prendre », a indiqué Florent Gautreau. « C’est un gars difficile. Il est trop difficile à gérer. Toutes les deux secondes il veut partir. Je pense que c’est un mec qui a du mal à avoir conscience de ses qualités, de ses axes d’amélioration », a lâché Kévin Diaz. Un autre point complique un transfert à l'OM, c'est le prix du Kosovar : au moins 20 millions d'euros. Il faudra un vrai cadeau financier du LOSC pour que Pablo Longoria tente le coup Zhegrova cet été.