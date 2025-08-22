Zhegrova à l'OM, ça tourne au cauchemar

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique de renforcer son secteur offensif, l'Olympique de Marseille a un temps été proche de s'offrir Edon Zhegrova. Mais l'arrivée de la Juventus sur le dossier a totalement rebattu les cartes à la fois pour le LOSC mais aussi pour le joueur.

Un international kosovar à Marseille, l'histoire aurait pu être alléchante. Mais à l'heure actuelle, cela ressemble désormais plus à une utopie qu'à autre chose. Dans le besoin de renforcer son secteur offensif pour apporter plus de profondeur à l'effectif de Roberto De Zerbi, la direction phocéenne avait jeté son dévolu sur Edon Zhegrova. Malgré son forfait pour la deuxième partie de saison dernière pour cause de blessure à l'aine, l'ailier gaucher disposait d'une belle cote aux yeux des dirigeants marseillais, lesquels avaient déjà réussi à le convaincre de venir sur la Canebière. Sauf que l'arrivée de la Juventus sur le dossier a tout chamboulé. Désormais, le LOSC fait monter les enchères, alors que le joueur n'est plus tellement certain de vouloir signer à Marseille.

Edon Zhegrova et l'OM, c'est mort

L'OM a rapidement bouclé une vente à 20 ME ! https://t.co/naKpOWdAEI — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2025

C'est en tout cas ce qu'indique Tuttosport ce vendredi. Le quotidien sportif turinois affirme qu'Edon Zhegrova a finalement repoussé les avances de l'Olympique de Marseille pour privilégier un départ à la Juventus. Son souhait est désormais clair, il veut devenir un joueur bianconeri. Un coup dur pour les dirigeants marseillais qui vont devoir redoubler d'efforts pour trouver un remplaçant à Jonathan Rowe. En partance pour Bologne, l'ailier britannique va laisser une place vacante dans le secteur offensif.

En parallèle du dossier Edon Zhegrova, le tandem Longoria-Benatia travaillait aussi sur la signature d'Amin Adli, mais l'international marocain a finalement préféré s'engager à Bournemouth ces dernières heures. Pour l'OM, c'est une nouvelle déconvenue qui n'arrange personne, à quelques jours de la clôture définitive du marché des transferts estival.