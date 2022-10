Zéro humilité, l'OM choque après son succès face au Sporting

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OM a battu le Sporting (4-1) en Ligue des champions. Une belle victoire qui permet aux Phocéens de toujours croire en leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

L'OM a fait taire quelques critiques ce mardi soir en battant le Sporting en Ligue des champions. En plus du score fleuve, la manière a été au rendez-vous, même si le portier Adan a bien facilité les choses aux Phocéens. Pourtant, avant la rencontre dans un Stade Vélodrome à huis-clos, la tension était à son comble pour l'OM. D'abord parce que le club avait besoin d'une victoire pour encore se permettre de rêver dans son groupe, et ensuite parce que le Sporting a (malgré lui) retardé le début de la rencontre. Les Portugais, pris dans les embouteillages, ont dû commencer leur échauffement en retard. Au lieu de démarrer à 18h45, la rencontre a finalement débuté à 19h07. Inadmissible pour Igor Tudor, auteur d'une gueulante déjà culte dans les vestiaires avant le coup d'envoi.

Amorim et l'OM, c'est tendu !

🎙 Igor Tudor sur son coup de sang dans le tunnel du Vélodrome avant OM-Sporting au micro de RMC Sport : "J'avoue, j'ai fait exprès de m'énerver, pour réveiller un peu mes joueurs." pic.twitter.com/x8osl03tWn — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2022

Une attitude qui a été déplorée par certains observateurs et par le Sporting lui-même. Ruben Amorim, l'entraineur du club lisboète, a d'ailleurs taclé l'OM devant la presse. « Avant le match on avait bien préparé la situation, on avait eu des réunions avec l'UEFA et l'OM. Mais nous étions coincés dans les embouteillages, on ne pouvait pas faire autrement. On a dû tout faire en 45 minutes, en se précipitant. On n’a pas eu le temps de bien faire les choses comme on le souhaitait. Ce n'est pas pour se plaindre, ce sont juste les faits. Pourtant, je pense que l'OM a manqué d’humilité, ils nous ont abordés comme si c’était notre faute, on a entendu des choses, mais ce n’était pas notre faute. Je sais que ça a été embêtant pour l'OM, car eux étaient là, ils étaient à l’heure, ils étaient prêts. Je suis désolé, mais on a suivi toutes les procédures, on est sorti à l’heure de l'hôtel donc ce n'est pas notre faute », a notamment précisé le Portugais, agacé par les critiques émises sur son club. Le prochain match entre l'OM et le Sporting, prévu la semaine prochaine, promet déjà d'être bouillant.