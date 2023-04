Zaha à l'OM, Longoria bouscule Arsenal

Dans : OM.

L'OM sera actif l'été prochain sur le marché des transferts. Parmi les chantiers à venir pour Pablo Longoria : le secteur offensif. Et un nom fait clairement rêver.

L'OM est lancé dans un sprint final haletant pour le podium en Ligue 1. Ce dimanche soir, les Phocéens ont fait une belle opération au classement en battant Troyes au Stade Vélodrome. En effet, voilà les hommes d'Igor Tudor de nouveau dauphins du PSG. Pour le club marseillais et ses finances, une qualification pour la prochaine Ligue des champions semble nécessaire. D'une part pour rassurer les instances du fair-play financier et d'autre part pour attirer de jolis profils lors du prochain mercato estival. Car Pablo Longoria ne manquera pas d'idées mais aura besoin de moyens pour renforcer l'effectif de l'OM comme il se doit. Parmi les joueurs visés par le club phocéen : Wilfried Zaha.

Zaha, l'OM veut tenter le coup

Selon les informations du Daily Mail, l'OM vient de se joindre à Arsenal pour tenter de signer Wilfried Zaha qui sera libre en juin prochain ! L'attaquant de Crystal Palace souhaite jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. D'où l'importance pour l'OM de terminer sur le podium, et à la deuxième place si possible. Car pour le moment, rien n'assure que la troisième place signifie l'absence de tours préliminaires à jouer. Pour les éviter, il faudra que le prochain club qui gagne la Ligue Europa soit directement qualifié pour la Ligue des champions via son championnat. En tout cas, si l'OM parvenait à séduire un profil comme Zaha (30 ans), il ferait assurément un très joli coup, lui qui est une valeur sûre de Premier League tout en n'ayant jamais vraiment franchi le cap. A noter que Zaha n'est pas le seul attaquant de grande classe qui plait à Marseille, puisque d'après Le Quotidien du sport, Mehdi Taremi (30 ans), sous contrat avec le FC Porto jusqu’en 2024, est aussi apprécié. Une somme de 20 millions d'euros pourrait suffire à convaincre le club portugais.