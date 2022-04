Youssef En-Nesyri, la piste de rêve à 35 millions d’euros de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours très actif, Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de l’OM lors du prochain mercato.

L’Olympique de Marseille dispose d’Arkadiusz Milik, de Cédric Bakambu ou encore de Bamba Dieng en attaque et pourtant, le président de l’OM multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Jeudi, la presse italienne dévoilait l’intérêt du club phocéen pour Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan prêté lors de la deuxième partie de saison à Brest. Ce vendredi, c’est une piste bien plus onéreuse qui est révélée par le site espagnol Fichajes.net. Et pour cause, le média dévoile que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli rêvent d’attirer à l’Olympique de Marseille l’international marocain Youssef En-Nesyri. Auteur de seulement trois buts au FC Séville cette saison, l’attaquant de 24 ans avait affolé les compteurs en Andalousie la saison dernière avec 24 buts toutes compétitions confondues dont 18 en Liga.

Pablo Longoria en pince pour Youssef En-Nesyri

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ennesyri Youssef (@ennesyri15)

Nettement moins bien cette saison, le Marocain reste un joueur de classe internationale. Mais son statut ne fait pas peur à l’Olympique de Marseille, qui veut profiter de son coup de mou et par conséquent de sa décote sur le marché des transferts pour tenter le coup. Pablo Longoria ne manque pas d’audace car la valorisation de Youssef En-Nesyri se situe aux alentours des 35 millions d’euros. Au-delà de ce tarif affiché, c’est la concurrence démentielle qui existe dans ce dossier qui rend la tâche quasiment impossible pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le média espagnol dévoile que Manchester United est également venu aux renseignements pour l’avant-centre d’1m89. Autant dire que si l’OM a des idées et de grandes ambitions dans l’optique du prochain mercato, il devrait rapidement être rattrapé par une brutale réalité. D’autant que pour l’instant, on ne sait toujours pas si le Tribunal Arbitral du Sport annulera la sanction de la FIFA à l’encontre de l’OM, qui pourrait être interdit de recrutement en raison de l’affaire Pape Gueye.