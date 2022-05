Witsel à l’OM, ce n'est pas une blague

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Axel Witsel se confirme pour l’OM, qui souhaite recruter cet été l’international belge, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund.

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes au poste de milieu défensif. Il y a quelques jours, le nom d’Axel Witsel a été évoqué dans la cité phocéenne. Il semblerait que la piste de l’international belge, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, soit bien réelle pour l’OM. En effet, selon Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge et notamment passé par RMC, Pablo Longoria est bel et bien intéressé par l’ancienne sentinelle du Zénith Saint-Pétersbourg. « Les deux parties sont en contacts et les discussions sont ouvertes. Rien de concret à annoncer mais l’intérêt de l’OM pour Axel Witsel est bien réel » a publié le journaliste belge sur son compte Twitter.

Witsel est bel et bien ciblé par l'OM

Interrogé par la RTBF en marge du rassemblement de la Belgique avant les matchs de Ligue des Nations, Axel Witsel a de son côté évoqué son avenir en confirmant qu’il resterait en Europe cet été afin d’être compétitif à la Coupe du monde 2022. Sur l’intérêt de l’OM en revanche, le milieu de terrain du Borussia Dortmund ne s’est pas montré très bavard. « Est-ce que l'OM s'est renseigné ? Je ne sais pas…on verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l'équipe nationale, l'Euro 2024 en Allemagne (pays que je connais bien) c'est mon objectif » a commenté Axel Witsel avant de conclure.

« Une destination exotique ? Non ce n'est pas dans ma tête. Un beau projet en Europe ce sera plus facile pour rester au top. A 33 ans, on réfléchit différemment qu’à 25 ans. Je prends plus en considération la famille… mais j'ai envie de rester au top niveau. Je ne peux rien dire maintenant. A l'heure qu'il est, je ne sais pas où je serai. Mais la Coupe du Monde arrive et il faut donc bien réfléchir » a lancé Axel Witsel, qui a le profil pour remplacer Boubacar Kamara et renforcer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille au mercato. La perspective de disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Jorge Sampaoli pourrait par ailleurs convaincre le Belge de débarquer en Ligue 1.