William Saliba, il fait un clin d'oeil à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Changement d’entraineur et changement de plan, l’OM a accéléré son mercato sans espoir de faire revenir William Saliba.

La question s’est souvent posée pendant le mois de juin, quand Marseille pouvait proposer un environnement stable à l’international français, un beau contrat éventuellement, et une mise en avant en Ligue des Champions pour espérer se faire une place avec les Bleus au Qatar. Mais l’ancien stéphanois n’était que prêté à l’OM, et Arsenal a récupéré son joueur. Pour le garder cette fois-ci. Pleinement impliqué dans la préparation des Gunners aux Etats-Unis, William Saliba a joué 30 minutes contre Orlando, et a récolté les encouragements de son manager.

L'OM remercié pour les progrès de Saliba

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arsenal Official (@arsenal)

Sermonné par ses propres supporters pour avoir prêté trois fois son défenseur central, Mikel Arteta a tenu à faire savoir que, grâce à son dernier prêt à l’OM, le Français n’était plus le même et n’était plus considéré de la même façon chez les Gunners. « Nous avons toujours un plan. Quand il sera exécution, c’est une autre histoire, et le football vous le rappelle souvent. Mais nous sommes heureux de l’avoir avec nous. On peut le voir de la façon dont il s’est adapté, la façon dont il a mûri. Et il joue très bien, c’est pourquoi nous sommes ravis de l’avoir », a fait savoir l’entraîneur espagnol, qui se sait attendu sur ce dossier sensible. Car si Arsenal a trouvé sa défense centrale la saison avec Gabriel et Holding, l’absence d’une sécurité derrière ce duo a souvent été pointé du doigt par les fans du club londonien. Grâce à ses progrès lors de ses derniers prêts en Ligue 1 et son explosion à Marseille, le club londonien se réjouit désormais d’avoir William Saliba dans son effectif.