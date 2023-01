Willem Geubbels quitte Monaco pour la Suisse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'AS Monaco annonce le transfert de Willem Geubbels au club du FC Saint-Gall, qui participe au championnat de Suisse.

« L’AS Monaco informe du transfert de Willem Geubbels, l’attaquant français de 21 ans, au FC Saint-Gall, actuellement troisième du championnat de Suisse. Formé à l’Olympique Lyonnais, club avec lequel il a débuté en professionnel dès ses 16 ans, Willem Geubbels était arrivé en Principauté à l’été 2018. Le natif de Villeurbanne a disputé 17 rencontres sous les couleurs monégasques et inscrit un but, celui de la victoire face au FC Nantes en septembre 2020, la 1000e de l’histoire du Club en Ligue 1. La saison dernière, Willem Geubbels avait été prêté à Nantes. Avec les Canaris, l’ancien attaquant international U19 avec l’Équipe de France a pris part à 26 rencontres officielles (3 buts, 1 passe décisive) et a remporté la Coupe de France en mai dernier. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », précise le club de la Principauté.