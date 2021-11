Wesley Fofana rêve de jouer à l'OM, une annonce à la Drogba ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’une fracture du péroné au mois d’août, Wesley Fofana sortait d’une saison pleine avec Leicester en Premier League.

En l’espace de seulement quelques mois, le défenseur français de 20 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat d’Angleterre à son poste. D’ores et déjà courtisé par de nombreux cadors européens, Wesley Fofana a toutes les chances de découvrir rapidement un top club qualifié pour la Ligue des Champions s’il parvient à revenir correctement de sa lourde blessure. Une signature dans un gros club avant un retour aux sources… à l’OM ? Le scénario ne déplairait pas à ce natif de Marseille. Dans une discussion avec le journaliste Fabrice Hawkins dans un Space Twitter, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne n’a pas caché qu’il rêvait de porter un jour les couleurs de sa ville natale.

Wesley Fofana supporter n°1 de l'OM

« Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve » a confié Wesley Fofana avant de poursuivre. « On ne sait pas ce dont est fait le foot. Les clubs qui me font le plus rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir » a ajouté Wesley Fofana, dont le nom a été associé il y a quelques jours à Newcastle, dont le club a récemment été racheté par l’Arabie Saoudite, et qui débordera d’ambition dès le prochain mercato hivernal. Wesley Fofana ne devrait toutefois pas prendre le risque de quitter son cocon de Leicester pour les Magpies alors qu’il revient tout juste de blessure. Par ailleurs, la presse anglaise croit savoir ce jeudi que Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, garde également un œil sur la situation de Wesley Fofana. Une destination plus réaliste pour l'ancien stéphanois, qui sait que son contrat actuel le met déjà quasiment hors de portée financièrement pour l'OM. Attention donc à ne pas trop jouer avec le coeur des supporters marseillais, à l'image de ce qu'avait pu faire Didier Drogba et son retour rêvé à l'OM, qui n'a jamais pu avoir lieu.