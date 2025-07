Wesley Fofana à l'OM, le transfert surprise de l'été ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, l’OM a raté Aymeric Laporte et perd patience dans le dossier Nayef Aguerd. Des échecs qui pourraient pousser le club phocéen à tenter le coup avec Wesley Fofana.

L’Olympique de Marseille a déjà recruté deux défenseurs centraux en ce début de mercato avec CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Des renforts importants pour Roberto De Zerbi, qui a regretté la fragilité de son secteur défensif la saison dernière. L’entraîneur italien de l’OM attend toutefois un troisième joueur dans ce secteur de jeu, avec une plus forte expérience, pour démarrer la saison en tant que titulaire au côté du capitaine Leonardo Balerdi. Les pistes Aymeric Laporte et Nayef Aguerd sont au point mort tout comme celle menant à Evan Ndicka.

OM : 6 millions, un international fait ses valises https://t.co/tyHfKn8ys7 — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2025

Des échecs qui se multiplient et qui pourraient pousser l’Olympique de Marseille vers la piste Wesley Fofana. En manque de temps de jeu à Chelsea en raison de ses blessures à répétition, l’international français est enfin débarrassé de ses pépins physiques et selon La Tribune OM, il n’est pas impossible que Medhi Benatia entre en scène pour négocier ce deal avec les Blues. « Laporte c'est mort, Aguerd l'OM perd patience. Les autres dossiers sont aussi compliqués. Pas impossible qu'un défenseur central droit soit activé afin de basculer Balerdi à gauche. Le dossier Wesley Fofana est dans les tuyaux » a expliqué le compte spécialisé sur X.

L'OM pense très fort à Wesley Fofana

L’OM cherchait pourtant un défenseur central gaucher pour laisser Balerdi à droite tandis que Medina devrait jouer latéral gauche la saison prochaine. Mais face à la complexité des dossiers étudiés pour l’instant, la piste de Wesley Fofana pourrait prendre de l’ampleur dans les jours à venir. Sous forme de prêt ou de transfert, cela est pour l’instant un mystère mais l’OM souhaite continuer à avancer dans son mercato et à l’heure où plusieurs dossiers sont longs à se décanter (Weah, Paixao), Medhi Benatia et Pablo Longoria pourraient surprendre tout le monde sur ce poste si convoité de défenseur central.