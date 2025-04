Wesley Fofana à l'OM, la grosse révélation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Lié encore quatre ans avec Chelsea, Wesley Fofana pourrait apporter énormément à la défense de l'OM. Même si cela paraît fou, Pablo Longoria a tenté sa chance pour l'international tricolore.

On peut reprocher pas mal de choses au président de l'Olympique de Marseille, mais pas d'avoir de l'imagination et un sacré sens des négociations au mercato. Lorsque l'intérêt de l'OM a été révélé pour Alexis Sanchez, Adrien Rabiot, Masson Greenwood ou bien encore Pierre-Emerick Aubameyang, nombreux étaient ceux qui ricanaient, y compris chez les supporters marseillais. Désormais, c'est la possibilité de voir Wesley Fofana quitter Chelsea pour rejoindre le club phocéen qui est évoquée, alors même que le natif de Marseille a encore quatre ans de contrat chez les Blues. Et même si la valeur de l'international tricolore de 24 ans est retombée à 27 millions d'euros selon Transfermarkt, après avoir été transféré de Leicester à Chelsea pour 80 millions d'euros en 2022, on apprend que l'OM a déjà tenté sa chance pour un prêt.

Fofana tenté par l'OM

🔥 Le mercato idéal de l’OM pour la saison prochaine selon @350youss 💸



Et toi, tu ferais quoi cet été si t'étais directeur sportif de Marseille ? 👀 pic.twitter.com/OfQfQWcjQd — Hors Jeu ⚽ (@HorsJeuTwitch) April 21, 2025

Dans l'émission Hors-Jeu, sur Twitch, Youss, célèbre influenceur spécialisé dans le football, a fait une grosse confidence sur le dossier Wesley Fofana. « Dans un monde normal, Fofana est inaccessible pour l’OM, sauf que depuis quelques saisons, il enchaîne les soucis où c’est plus compliqué (...) Pour info, et pour ceux qui disent que jamais il ne viendra à l’OM, et bien cela a été tenté l’été dernier. Il y a eu des discussions entre Benatia et Fofana, il était tenté par l’OM, simplement, il avait sa place de titulaire à Chelsea.... », confie l'insider, visiblement très bien informé sur ce dossier. A voir si l'Olympique de Marseille reviendra à la charge lors du prochain mercato, même si la qualification pour la Ligue des champions peut clairement ouvrir la porte à ce genre de recrutement haut de gamme dans un secteur où Roberto De Zerbi s'est plaint de ne pas avoir l'effectif qu'il fallait.