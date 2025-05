Wesley Fofana à l’OM, ce n’est pas si simple

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Freiné par les blessures, le Français Wesley Fofana pourrait quitter Chelsea cet été. Sa situation a de nouveau attiré l’attention de l’Olympique de Marseille, son club de cœur. Mais le dossier s’annonce compliqué pour les Marseillais.

Medhi Benatia ne lâche pas l’affaire. En échec sur la piste Wesley Fofana (24 ans) l’été dernier, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille compte bien revenir à la charge. Le bras droit du président Pablo Longoria reste à l’affût en cas de réelle ouverture pour le défenseur central qui vit toujours un calvaire à Chelsea. De nouveau blessé, le défenseur central a été opéré aux ischio-jambiers le mois dernier. Sa saison est d’ores et déjà terminée et les rumeurs sur son avenir ont commencé à circuler.

Chelsea peut perdre gros

En début de semaine, Foot Mercato nous apprenait que Wesley Fofana ne serait pas retenu cet été. Et que la perspective de rejoindre l’Olympique de Marseille, son club de cœur, ne laissait pas le Français insensible. Une tendance confirmée par le journaliste Sébastien Vidal. A priori, toutes les parties concernées ont intérêt à s’entendre. Mais le dossier s’annonce tout de même compliqué. Les Blues, qui avaient dépensé 81 millions d’euros pour se l’offrir, espèrent récupérer une bonne partie de leur mise en cas de transfert définitif.

Selon mes informations, Chelsea est ouvert à un départ de Wesley Fofana cet été.

Intérêt mutuel entre le joueur et l’OM, mais une qualification en Ligue des champions sera indispensable pour avancer sur un éventuel prêt.

En cas de transfert sec, seule l’Arabie saoudite semble… pic.twitter.com/qE6VCB9MON — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) May 1, 2025

Ce n’est évidemment pas le plan de l’Olympique de Marseille qui tentera plutôt de négocier un prêt, et si possible avec option d’achat pour éviter le scénario vécu avec William Saliba, totalement relancé chez le pensionnaire du Vélodrome qui n’avait rien pu faire pour empêcher son retour à Arsenal. Quoi qu’il en soit, Wesley Fofana coûtera cher. Du moins si Chelsea décide vraiment de le vendre. Etant donné sa valeur en baisse et son contrat jusqu’en 2029, le club londonien ferait peut-être mieux d’attendre que le natif de Marseille se relance avant d’envisager une revente à grosse perte.