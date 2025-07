Weah, Aubameyang et Paixao, c'est loin d'être fini à l'OM

L’Olympique de Marseille n’arrête pas d’enflammer le mercato. Le club olympien est très actif dans les deux sens. Valentin Rongier et Quentin Merlin vont tous les deux quitter le sud de la France pour la Bretagne. Une transaction qui servira à l’OM pour recruter des nouveaux éléments.

L’Olympique de Marseille a quasiment validé les ventes de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Une affaire qui va rapporter une vingtaine de millions d’euros au club de la cité phocéenne et libère une certaine partie de la masse salariale. Les deux joueurs vont s’engager du côté du Stade Rennais. Deux départs qui vont permettre à la formation de Roberto de Zerbi d’avoir des fonds pour recruter. Avec le retour en Ligue des champions, la saison prochaine, l’OM va devoir étoffer son effectif pour jouer sur les deux tableaux. Dans cette optique, d'autres arrivées sont attendues sur la Canebière.

🚨🔵⚪️ Pierre Emerick Aubameyang to Olympique Marseille, here we go! 🔙



Contract until June 2027 agreed with OM overnight and all verbally done, as @Santi_J_FM reports.



Auba picks OM over bids from Saudi with Longoria, Benatia and De Zerbi on it... and ready to play UCL. 🇪🇺 pic.twitter.com/bLaN35K4U3