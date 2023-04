Vitinha n'a pas escroqué l'OM, le ton monte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Renfort vedette du dernier mercato d'hiver de l'OM, Vitinha suscite bien des doutes, alors que Pablo Longoria a dépensé 32 million d'euros pour le faire venir de Braga. Mais le jeune attaquant portugais a tout de même des défenseurs.

Frank McCourt a beau faire une confiance absolue en son président, il est clair que l’homme d’affaires américain a été consulté lorsque le 31 janvier dernier son club a signé un ordre de virement de 32 millions d’euros au SC Braga pour parvenir au transfert de Vitinha. Et moins de trois mois plus tard, il est évident que l’on peut se poser des questions sur l’attaquant portugais de 23 ans, à qui Igor Tudor n’accorde qu’une confiance mitigée (132 minutes de jeu) et dont le bilan est vierge en matière de but marqué sous le maillot de l’Olympique de Marseille. De quoi faire jaillir quelques doutes, même si du côté du Vélodrome les supporters ne veulent pas croire que Pablo Longoria s’est trompé avec un joueur au prix aussi élevé pour un club comme l’OM. Ce dimanche, dans La Provence, Marc Libbra est venu au secours de Vitinha et dément un quelconque bug de Longoria.

32 millions d'euros pour Vitinha, l'OM garde confiance

🔹 𝑂𝐹𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝐿 : Vítor Manuel Carvalho Oliveira, dit 𝐕𝐈𝐓𝐈𝐍𝐇𝐀, signe quatre ans et demi à l'OM en provenance de Braga !#MercatOM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Ea3C9e2jwX — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 31, 2023

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, désormais consultant pour Europe 1, estime que Vitinha n’est pas utilisé comme il devrait l’être et c’est probablement là le problème majeur. « Contre Montpellier, Vitinha s'est re­trouvé dans un rôle très difficile parce qu'on sait qu'Alexis va vouloir rentrer dans l'axe, là où se trouve le Portugais. Vitinha est un très bon joueur qui n'a pas peur des efforts, va au charbon. Mais il n'a pas le même rôle que Sanchez. Aujourd'hui, il ne rentre pas dans le moule de ce qui est fait », constate Marc Libbra, qui pense qu’Igor Tudor peut et doit mieux faire dans l’utilisation de l’attaquant portugais. Seul problème, à ce stade de la saison, l’entraîneur croate de l’OM doit uniquement se focaliser sur la deuxième place du classement de Ligue 1 et pour cela il n’a plus de temps à perdre dans des réglages à faire au sein de son effectif. Vitinha pourrait donc devoir attendre la saison prochaine afin de trouver sa place à l’Olympique de Marseille.