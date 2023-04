Vitinha, la première faute grave de Longoria à l'OM ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Renfort vedette du dernier marché des transferts du côté de Marseille, Vitinha est considéré par Pablo Longoria comme un joueur d'avenir. En attendant, pour un joueur acheté pour 32 millions d'euros, l'attaquant portugais suscite de nombreux doutes.

Oser critiquer Pablo Longoria, que certains supporters marseillais considèrent comme le maître du mercato, est un crime de lèse-majesté. Cependant, du côté du Vélodrome et de réseaux sociaux, le cas Vitinha suscite des doutes. Cette semaine, c’est Daniel Riolo qui avait dégainé contre le joueur recruté à Braga pour 32ME au dernier jour du dernier marché hivernal des transferts alors que selon Transfermarkt l’attaquant de 23 ans en valait à peine la moitié. Depuis qu’il a rejoint l’OM, Vitinha a un temps de jeu réduit (124 minutes en Ligue 1), et sa feuille statistique est totalement vierge, à l’exception d’une passe décisive en Coupe de France. Face à Strasbourg, et alors qu’il était titulaire, Vitinha n’a pas réellement brillé, cédant sa place à Under à l’heure de jeu. Et rapidement, le joueur portugais a pris très cher. En une phrase, Nabil Djellit a résumé la pensée de pas mal de monde.

Vitinha n'a rien montré avec Marseille

« Vitinha a joué ? C'est inquiétant… », a lancé le journaliste au moment où l’attaquant a laissé sa place. Et sur le plateau de L’Equipe du Soir, le joueur marseillais n’a pas obtenu mieux que 4 sur 10. « Pour l’instant, il ne se dégage pas une qualité majeure, il est moyen partout. Mais bon, il arrive dans un contexte spécial et il a fait deux ou trois bons appels, donc il n’a pas ménagé sa peine. Après dans cet OM-là, ce n’est pas évident non plus d’exister », a reconnu Ludovic Obraniak, pas convaincu mais qui n’a pas voulu enterrer celui qui a un contrat jusqu’en 2027. Et même la presse marseillaise n’est pas tendre à destination de Vitinha noté 3 avec un commentaire terrible : « Aligné pour la première fois au coup d’envoi aux côtés d’Alexis Sanchez, le Portugais n’a absolument rien montré. » Pour trouver du réconfort, le buteur phocéen doit se tourner vers le banc de touche.

Igor Tudor l'avocat de Vitinha

Conscient de l'effort financier fait par son employeur pour recruter Vitinha, Igor Tudor n'a pas tiré sur l'ambulance, préférant relativiser les mauvaises performances actuelles de l'ancien joueur de Braga, même s'il a prévenu qu'il attendait mieux de son joueur. « Les retours de sélection, les voyages, c'était difficile pour les internationaux et donc pour lui aussi. L’association entre Alexis Sanchez et Vitinha, on l’a fait et on le refera à l’avenir. Vitinha a bien bougé, mais nous ne l’avons pas assez servi et il a besoin de ballons dans la surface. Il a bien aidé l’équipe, mais il peut clairement faire mieux », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, histoire de maintenir tout de même un peu de pression sur un joueur qui engendre de nombreux doutes et qui pourrait être la première énorme erreur industrielle signée Pablo Longoria. Au moment où Frank McCourt exige toujours des économies à son président, et où l'OM n'est pas assuré d'être en Ligue des champions la saison prochaine, Longoria se serait bien passé de cela. L'avenir dira si c'était le cas.