Vinicius, Zhegrova, Thuram, l’OM fait un buzz monumental

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé mercredi la signature de Timothy Weah. Le club phocéen va découvrir un joueur à très fort pouvoir marketing et sa première publication Instagram sous le maillot olympien le prouve.

Ca y est, c’est officiel. Après des semaines de négociations, Timothy Weah s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille ce mercredi. Un accord a été trouvé avec la Juventus Turin pour le prêt payant avec obligation d’achat et divers bonus de l’international américain, pour un total pouvant atteindre 18 millions d’euros. Roberto De Zerbi souhaitait absolument faire venir l’ancien joueur de Lille et du PSG, capable de jouer ailier ou piston. Timothy Weah était lui aussi déterminé à rejoindre l’OM, un club auquel il avait donné son accord il y a déjà plusieurs semaines.

Vinicius Jr 🇧🇷 sous le dernier post Instagram de Timothy Weah 🇺🇸 !!! 👀



Vinicius 🇧🇷 à l’OM, vous prenez ? 🤔 pic.twitter.com/dlxzxy0qLJ — BeOM (@Be_OM13) August 6, 2025

L’Américain sera présenté aux médias ce jeudi et a déjà remercié les supporters pour leur accueil sur Instagram. « L’accueil que vous m’avez réservé a été incroyable, chaleureux, passionné, et plein d’amour. J’en suis profondément touché. Pour être honnête je ne pense pas encore mériter tout cela. Je n’ai pas encore gagné votre respect sur le terrain…..pas encore. Mais je vous promets une chose je vais me battre pour ce club de toutes mes forces. Je vais me battre pour ce maillot, pour cette ville, et pour chacun d’entre vous qui croit en moi » a publié Timothy Weah, avant de conclure.

Weah à l'OM, Vinicius réagit

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président Pablo Longoria, à Medhi Benatia et au coach Roberto De Zerbi pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de rejoindre cette magnifique équipe ». Un discours qui parle évidemment aux supporters… mais pas uniquement. Les fans de l’OM ont eu la surprise de découvrir la popularité et le pouvoir marketing de leur nouvelle recrue en voyant les commentaires de plusieurs stars sous sa publication Instagram. Vincius, Khephren Thuram ou encore Edon Zhegrova ont notamment commenté la publication de Timothy Weah avec le maillot olympien. De quoi surprendre la communauté marseillaise, qui ne s’attendait clairement pas à voir Vinicius Junior commenter une publication d’un joueur de l’Olympique de Marseille en ce mois d’août.