Vérone demande 10 millions à l’OM

En quête de renforts pour sécuriser son secteur défensif, l’Olympique de Marseille a des vues en Serie A. Le club de la cité phocéenne s’intéresse à Jackson Tchatchoua. Mais son club de l’Hellas Vérone ne le lâchera qu’à un certain prix.

Très actif sur le mercato, l’Olympique de Marseille poursuit son recrutement. Après une saison 2024/2025 achevée à la deuxième place, le club de la cité phocéenne retrouvera la Ligue des champions. Dans cette optique, Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent renforcer l’effectif de Roberto de Zerbi. Le technicien italien a besoin d’éléments pour sa défense à trois. Souvent mis à mal l’an passé, le secteur défensif marseillais était le plus gros chantier du mercato. Depuis quelques jours, la presse italienne évoque un intérêt de l’OM pour Jackson Tchatchoua. Le joueur de l’Hellas Vérone est courtisé après une saison solide en Italie. Plusieurs prétendants frappent à la porte et l’OM connaît désormais le prix pour attirer le joueur dans son escarcelle.

