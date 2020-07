Vente OM : Une révélation choc sur Mourad Boudjellal !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille attaque Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal en justice et les deux hommes ont reçu mardi une assignation en justice. Les langues se délient.

« Personne ne devrait utiliser l’Olympique de Marseille afin d’asseoir sa notoriété personnelle et au mépris des règles les plus communément admises dans le monde des affaires ». L’OM a déclenché la foudre mardi soir en publiant vers 20h un communiqué annonçant que quelques heures avant Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient reçu la visite d’un huissier qui avait pour mission de notifier aux deux hommes une assignation en justice. L’hypothèse d’une vente du club phocéen aux deux hommes a donc volé en éclats, même s’il est évident que le duo Ajroudi-Boudjellal ne va probablement pas en rester là, au moins sur le plan de la communication. Cependant, il faudra, pour les deux hommes, trouver de bons arguments pour prouver que réellement une offre était prête et que des discussions avaient commencé, ce que Frank McCourt nie totalement.

Mais forcément, ce mercredi, quelques informations sortent doucement. Ainsi, L’Equipe explique que s’il se voulait le porte-étendard du projet Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal avait d’abord tenté de contacter Frank McCourt et pas pour l’achat de l’Olympique de Marseille, mais pour éventuellement prendre la place de Jacques-Henri Eyraud ou du moins intégrer au plus haut niveau l'organigramme de l'OM. « Frank McCourt a perçu l’ambition de Boudjellal, avec qui il avait déjeuné l’an dernier. Au printemps, avant même de rencontrer Mohamed Ajroudi via Louis Acariès, l’ancien boss du RCT a essayé de toucher McCourt pour offrir ses services de dirigeant », explique le quotidien sportif. Visiblement le milliardaire américain n'a pas donné suite, et depuis on sait ce que cette histoire est devenue. Mourad Boudjellal, qui la semaine passée avait annoncé qu'il se consacrait désormais totalement au dossier de rachat de l'Olympique de Marseille, va devoir probablement se trouver une autre occupation. Du côté de Toulon peut-être ?