Vente OM : Une fake news dénoncée sur l'Arabie Saoudite

Après les Emirats Arabes Unis en 2008 puis le Qatar en 2011, l'Arabie saoudite a fait son entrée dans le football européen de clubs en 2021. Le PIF, comprenez le Fonds souverain d'investissement public saoudien, prenait le contrôle du club de Newcastle en octobre 2021. Une opération qui a fait rêver certains suiveurs ainsi que les supporters des Magpies mais qui a suscité une défiance chez les autres clubs anglais. Alors que la curiosité est de mise pour savoir comment les Saoudiens vont gérer l'actuel 19e de Premier League, la question est aussi de savoir si le royaume va en rester là ou continuer à s'infiltrer dans l'Europe du football.

Andrea Zanon, lui est convaincu que les Saoudiens ne comptent pas s'arrêter là. Ce conseiller financier était interrogé par le journal économique américain l'International Business Times. Pour lui, Newcastle n'est que la première étape d'une arrivée plus massive du royaume du prince héritier Mohamed Ben Salmane dans le football. D'autres clubs pourraient basculer dans le giron saoudien parmi lesquels l'OM. « L’acquisition de ces équipes s’inscrit également dans le cadre des investissements stratégiques prioritaires de la vision 2030 de Mohammed Ben Salmane, qui constitue le plan directeur de la vision et de la transformation économique de l’Arabie Saoudite. Avec l’acquisition de l’Inter Milan, qui s’ajoute aux acquisitions potentielles de l’équipe française de Marseille, ainsi que d’une équipe brésilienne de premier plan inconnue, l’Arabie Saoudite vise à devenir un acteur majeur du football international », indique t-il.

