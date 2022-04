Vente OM : Un scoop chez les supporters !?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier de la vente de l’OM, un vieux serpent de mer à Marseille, commence doucement mais surement à faire à nouveau beaucoup de bruit.

Présent dimanche soir au côté de Pablo Longoria à Reims pour assister à la victoire de l’Olympique de Marseille (0-1), Frank McCourt va-t-il prochainement vendre son club ? Après un été de rumeurs, l’agitation s’était calmée autour de ce sujet particulièrement sensible à Marseille. Mais l’insider Thibaut Vézirian a remis une pièce dans la machine ces derniers jours en confirmant que l’Olympique de Marseille était vendu et que sans cette vente, jamais l’OM n’aurait pu réaliser le mercato qu’il a réalisé l’été dernier avec les recrutements de Gerson, Guendouzi, Ünder, Pau Lopez, Saliba ou encore Luan Peres. Au micro de Football Club de Marseille, le journaliste Nicolas Filhol a évoqué les rumeurs d’une vente de l’OM en expliquant que certains groupes de supporters à l’instar des Winners auraient été mis dans la boucle.

L'OM vendu, les rumeurs repartent de plus belle

« Bien sûr qu’il y a des rumeurs, tous les gens qui suivent l’OM savent très bien que la rumeur c’est que les South Winners affirment que la vente leur a été confirmée, on a tous entendu ces rumeurs. Mais vu qu’on a des rumeurs sur la vente OM depuis 1 an et demi, 2 ans, moi je reste dans l’expectative, j’attends de voir la réalité parce que les rumeurs on en a eu, là, ça repart, ça reflambe (…) Il est vide ce tweet, tu peux faire dire ce que tu veux à ce genre de tweet » a lancé le journaliste, pour qui les rumeurs sont de retour au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Des rumeurs entretenues par Samia Ghali, maire-adjointe de Marseille et dont un tweet publié après la victoire de l’OM contre Nantes il y a une semaine a beaucoup fait réagir. Dans celui-ci, elle explique par exemple que « quand on choisit un club comme l'OM, on n’a pas d’autres choix que l’aimer, tout lui donner et le faire réussir. C’est ainsi que l’histoire doit continuer de s’écrire ». Un message subliminal au futur acheteur de l’OM, alors que Samia Ghali est très proche des Winners ? Il y a en tout cas de quoi fantasmer pour les supporters marseillais.