Vente OM : Rendez-vous en 2021 Monsieur McCourt !

Dans : OM.

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille se retrouve une nouvelle fois mis sous pression concernant une vente possible du club phocéen.

L’OM n’aura fait qu’un passage anecdotique en Ligue des champions, mais le club phocéen peut encore rêver d’une aventure européenne en C3, mais surtout il est dans une excellente position en Ligue 1 avec même la possibilité de passer devant le PSG en cas de double victoire lors des matchs en retard à jouer contre Lens et Nice. Mais Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n’échappent pas aux critiques et à la pression mise par ceux qui voudraient que le milliardaire bostonien cède au plus vite l’Olympique de Marseille. Pour secouer le cocotier, ces derniers peuvent compter sur Mourad Boudjellal, lequel s’acharne à répéter qu’il veut réussir à racheter l’OM avec plusieurs investisseurs. Même si cela a chauffé cet été, Frank McCourt dégainant ses avocats pour menacer l’ancien patron du RC Toulon et son compère Mohamed Ajroudi d’un procès, Mourad Boudjellal est toujours motivé à 100%.

Se confiant au Figaro, dans le cadre de la sortie de son livre « J’en savais trop », l’ancien président de Toulon continue à mettre la pression à Frank McCourt et croit à un accord plus ou moins rapidement. « Il y a un vendeur à Marseille, même si aujourd’hui McCourt dit qu’il n’est pas vendeur. Mais il le sera. On attend, mais le problème c’est qu’on n’est pas les seuls. McCourt vendra, car aujourd’hui l’OM est un gouffre, mais je ne sais pas s’il vendra à nous. Je l’espère (…) Si ça ne se fait pas, je ne vais pas en mourir. Mais si ça ne se fait pas cette année, ça sera l’année prochaine, je suis pragmatique. Il y a des choses qui sont faites pour se faire », explique Mourad Boudjellal, visiblement persuadé que le propriétaire de l’Olympique de Marseille finira par se lasser de perdre de l’argent avec le club phocéen.