Vente OM : McCourt n’est pas sûr de finir la saison

Par Eric Bethsy

Démentie à de nombreuses reprises, la vente de l’Olympique de Marseille serait pourtant bien d’actualité. Avec ou sans la participation de son nouveau sponsor, la société de transport et de logistique CMA CGM, un fonds d’investisseurs saoudiens pourrait prendre les commandes dans les mois à venir.

On ne compte plus le nombre de démentis de la part de Frank McCourt. Depuis plusieurs années, le propriétaire de l’Olympique de Marseille ne cesse de balayer les rumeurs selon lesquelles il aimerait vendre le club phocéen. Mais il faut croire que ses communiqués ne suffisent pas pour mettre un terme aux bruits de couloir. Surtout depuis l’arrivée de la société CMA CGM en tant que nouveau sponsor des Marseillais. Le patron du leader mondial du transport et de la logistique, Rodolphe Saadé, a lui aussi démenti un éventuel rachat à plusieurs reprises.

Le rachat imminent ?

Mais selon Le Quotidien du Sport, le Franco-Libanais a bien rencontré l’homme d’affaires saoudien Turki Al-Sheikh, intéressé par une reprise de l’Olympique de Marseille via un fonds d’investisseurs. Nos confrères indiquaient la semaine dernière que ce possible repreneur était déjà en contact avec Frank McCourt et que l’Américain avait bien l’intention de vendre. L’idée serait de profiter de la bonne période de l’Olympique de Marseille pour en tirer le meilleur prix.

Quoi qu’il en soit, la société CMA CGM n’a pas apprécié d’être liée à ces rumeurs et a tenu à démentir une fois de plus. « Monsieur Saadé dément toutes les informations parues dans l’article publiée par Le Quotidien Du Sport au sujet de la vente de l’OM », a réagi Havas Paris, qui conseille le sponsor de l’Olympique de Marseille. De son côté, la source confirme ses informations et annonce un rachat de plus en plus imminent. On apprend même que le président Pablo Longoria aurait financé une partie de son recrutement hivernal grâce à cette mystérieuse vente.