Vente OM ‍: McCourt et un magazine s'affrontent sur les Saoudiens

Par Quentin Mallet

Sujet hautement important dans la sphère phocéenne, la vente de l'Olympique de Marseille fait encore couler beaucoup d'encre. De récentes informations expliquent que Frank McCourt a bel et bien discuté avec des investisseurs saoudiens.

Presque aucun jour ne passe sans que le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille ne fasse parler de lui. Propriétaire du club phocéen depuis 2016, Frank McCourt se fait particulièrement discret, notamment à ce propos. Peu présent pour regarder son équipe jouer, l'homme d'affaires américain se contente de boucher les trous creusés par des résultats sportifs et financiers peu probants. Mais jusqu'à quand ? Le natif de Boston, âgé de 71 ans, ne fera pas office de tirelire toute sa vie et pourrait bien finir par prendre la décision de vendre son bien. Forcément, les rumeurs concernant l'implantation d'investisseurs saoudiens dans la cité phocéenne repartent facilement de plus belle. Surtout après ces révélations du magazine Capital.

McCourt a discuté avec des Saoudiens pour vendre l'OM !

L'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de passer sous pavillon saoudien. Selon les informations de Capital, Frank McCourt a émis l'idée qu'il souhaitait vendre le club phocéen à son entourage lors d'un dîner aux Pays-Bas avec une grande partie de son état-major. Le propriétaire américain de l'OM « a affirmé qu'il ne souhait(ait) plus boucher les trous en fin de saison » et « a fait surtout état de discussions très avancées avec un pool de repreneurs saoudiens », peut-on lire des lignes du média spécialisé. Un participant de ce repas a même assuré que c'était la première fois qu'il en parlait. Trois ans plus tard, le club appartient pourtant toujours à Frank McCourt. En effet, les discussions avec les Saoudiens n'ont finalement mené à aucun accord financier.

Cependant, ayant eu connaissance de cet article, le clan McCourt est très rapidement monté au créneau pour faire entendre sa version. Démentie très vivement par l'entourage de l'homme d'affaires américain, cette information est bel et bien maintenue par Capital. La vente de l'OM finira par arriver, mais quand et pour qui ? Seul l'avenir le sait