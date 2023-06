Vente OM ‍: McCourt attend les Saoudiens avec la banane

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'Olympique de Marseille est toujours évoquée en Provence, mais Frank McCourt n'est absolument pas demandeur. Et encore moins pressé, lui qui est persuadé de faire une excellente affaire financière.

Les rumeurs se multiplient sur la vente de l’Olympique de Marseille. Si les influenceurs s’en donnent à coeur joie pour annoncer des dates, des arrivées de gala et la signature de Zinedine Zidane sur le banc de touche, il n’y a pour le moment aucune négociation ou réunion de concrète entre d’éventuels acheteurs et le propriétaire du club. Frank McCourt, qui répète depuis des années qu’il n’est pas vendeur, changera bien évidemment de position si une offre colossale devait être effectuée. L’Américain est un businessman, et s’il a des intérêts spéculatifs en Provence, sa principale raison de suivre ce qu’il se passe dans le sud de la France est sa gestion de l’OM.

A ce sujet, le natif de Boston a toujours été d’un calme… olympien. Il faut dire qu’en 2016, il rachetait à la famille Louis-Dreyfus le club marseillais pour 50 millions d’euros. Depuis, les investissements ont été copieux et il se dit qu’il a du mettre de sa poche un montant bien supérieur à 200 millions d’euros pour éponger les dettes, relancer le projet et investir sur le marché des transferts. La perspective de récupérer cette somme dans la gestion courante du club est quasiment impossible.

McCourt, quelques centaines de millions dans la poche ?

Mais l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour un rachat de l’OM va tout changer. En effet, la chaine du Moyen-Orient I24News a récemment affirmé que les Saoudiens préparaient une offre « impossible à refuser » pour Frank McCourt. Cela veut dire un splendide retour sur investissement pour l’Américain, puisqu’une étude menée récemment par Brand Finance estime que la valeur de l’OM est désormais de 458 millions d’euros. Autant dire que, si un intérêt venu du Golfe arrivait, le prix serait au moins celui-là, et permettrait à McCourt de faire une énorme culbute sur son investissement de moins de 10 ans.

Et selon Le Quotidien du Sport, McCourt attend totalement sereinement d’éventuelles offres, et vues les proportions prises par les rachats dans le monde du football, avec notamment celui de l’Olympique Lyonnais en exemple récent pour la France, le propriétaire de l’OM se dit qu’il n’absolument aucune raison de se presser de vendre. Il peut donc encore attendre quelques années, sachant que son investissement semble, malgré son coût au quotidien, être toujours largement gagnant en cas de revente.