Vente OM : McCourt a craqué, la mairie sait tout !

Comme tous les ans, le dossier de la vente de l’OM agite les observateurs à Marseille, où les rumeurs se multiplient ces dernières heures.

Frank McCourt vit-il ses dernières semaines à la tête de l’Olympique de Marseille ? Présent avec l’équipe de Jorge Sampaoli à Reims dimanche soir (0-1), le patron du club phocéen sera de nouveau dans la délégation de l’OM à Rotterdam pour la demi-finale aller de l’Europa Conférence League face au Feyenoord jeudi soir. En s’affichant ainsi, Frank McCourt tente-t-il de mettre fin aux rumeurs ou au contraire, profite-t-il de ses dernières heures à la tête de l'OM ? Quoi qu’il en soit, ces dernières heures, les informations circulent à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux. Comme indiqué par ailleurs, les South Winners auraient été informés de la vente imminente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Sur son compte Twitter, le journaliste Nicolas Filhol a apporté quelques précisions.

La « direction » des SW confirme.

La vente de l'OM officialisée à la fin de la saison ?

Le journaliste du site Football Club de Marseille explique que c’est de la mairie que viendrait l’information. A en croire la direction des South Winners, l’information selon laquelle l’OM aurait été vendu a été confirmée par des sources bien placées à la mairie de Marseille. « Je ne confirme rien si ce n’est que les SW affirment avoir l’info de la mairie. Pas d’avis sur l’info et fatigué des rumeurs. L’OM a une belle saison à terminer, je répondais aux questions des internautes sur Twitch et le morceau est coupé » a lancé le journaliste sur son compte Twitter. Via la plateforme Twitch dans une séquence vidéo, ce dernier précise que selon les sources des South Winners, la vente de l’Olympique de Marseille est déjà bouclée et pourrait être officialisée à la fin de la saison, soit dans environ un mois. Il suffit maintenant aux plus septiques d’attendre afin de voir s’il s’agissait une nouvelle fois de rumeurs infondées ou si cette fois, il y a bien quelque chose de concret pour la vente de l’OM.