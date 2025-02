Vente OM ‍: Les stars s'accumulent, merci les Saoudiens

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré les critiques et les moqueries, Thibaud Vézirian persiste sur la vente de l’Olympique de Marseille. Le journaliste maintient ses informations selon lesquelles le club phocéen passera sous pavillon saoudien. Une tendance d’après lui confirmée par le recrutement effectué.

La rumeur n’a pas disparu. Plus discret sur le sujet, Thibaud Vézirian n’a pas pour autant retourné sa veste. Le journaliste croit toujours en ses sources selon lesquelles l’Olympique de Marseille sera bientôt vendu aux Saoudiens. L’ancien chroniqueur de la chaîne L’Equipe n’a pas été épargné par les critiques et par les moqueries ces dernières années. Mais certaines opérations effectuées par le club phocéen lui donnent raison.

C’est du moins la théorie de Thibaud Vézirian, persuadé que des joueurs du calibre de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot n’ont pas atterri à l’Olympique de Marseille par hasard. Notre confrère persiste, ce recrutement annonce bien une vente du propriétaire Frank McCourt. « Quand tu es tellement au-dessus niveau technique, c’est normal qu’un Rabiot ou un Hojbjerg s’adapte tout de suite. Ils sont au-dessus, a souligné le journaliste sur sa chaîne Twitch. C’est comme quand Neymar, Zlatan ou Thiago Silva arrivent en Ligue 1, ils sont au-dessus, c’est facile pour eux. »

L'OM a changé de dimension

« L’OM a été tellement habitué à recevoir des joueurs pour lesquels l’OM était le cran supérieur. Depuis 2021, des joueurs arrivent en sachant déjà ce qu’ils ont à faire. Rabiot en fait partie, a insisté Thibaud Vézirian. Sur la vente, j’ai déjà tout dit, j’ai toutes les confirmations. Je n’ai pas besoin de parler de ça tant c’est limpide. Et quand on voit les noms qui sont sortis au mercato d’hiver, signés ou pas, ça vous montre le changement d’envergure et les garanties pour la suite. Maintenant, on verra quand ça sera annoncé cette histoire-là. » Après cinq ans d'attente, le feuilleton continue.