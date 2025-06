Vente OM ‍: Les Saoudiens reviennent à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Voir le PSG gagner la Ligue des champions samedi soir a été quelque peu frustrant pour les supporters marseillais. Les Phocéens aimeraient regoûter à la joie du sacre de 1993. L'Arabie Saoudite peut les y aider puisqu'elle aurait enfin un projet de rachat de l'OM pour l'été.

Si l'OM est à jamais le premier club français vainqueur de la Ligue des champions, il n'est plus le seul depuis samedi soir. Le PSG a triomphé de l'Inter sur les terres munichoises, les mêmes où Marseille avait vaincu le Milan AC en 1993. Un triomphe logique des Parisiens au vu de l'investissement colossal des Qataris dans le club depuis 2011. Les supporters olympiens ne pouvaient s'empêcher d'être frustrés, d'autant que l'OM est encore loin de pouvoir redevenir un concurrent au titre européen. Frank McCourt est généreux mais les fonds de l'Américain paraissent limités dans une C1 qui demande toujours plus d'argent pour être gagnée.

L'Arabie Saoudite à l'OM, l'été sera chaud !

L'arrivée d'un nouvel investisseur fort comme l'Arabie Saoudite serait idéal pour l'Olympique de Marseille. Longtemps annoncé, le rachat du club phocéen par le Royaume revient en force dans l'actualité via Thibaud Vézirian, le grand manitou de la vente OM. Mais, cette fois-ci, le journaliste a un sérieux atout dans sa manche avec Alwaleed Aldebasi. Ce journaliste saoudien est proche du PIF, le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite, qui détient Newcastle en Europe. Dans une interview accordée à Thibaud Vézirian, Aldebasi a annoncé l'envie du PIF de racheter l'OM pour l'été 2025.

Le journaliste saoudien Alwaleed Aldebasi confirme : le plan du PIF est prêt pour racheter l’OM.

« La France est une nouvelle maison pour nous. […] McCourt a fait de grands pas en avant, notamment en passant de SASU à SAS, ouvrant la porte aux investisseurs. […] Il y a des règles sur la multipropriété à respecter. Les derniers obstacles (au rachat) viennent de l’UEFA et des instances françaises comme l’autorité de la concurrence. […] Les fans de Marseille sont très respectés ici et si le PIF rachète l’OM, ils seront bien sûr au centre des préoccupations. Quand le Royaume veut vraiment quelque chose, il y arrive toujours », a t-il notamment lâché au cours de l'entretien. Des paroles qui susciteront un fort engouement sur la Canebière. Le peuple marseillais pourrait enfin voir l'OM concurrencer de nouveau le PSG sur la scène nationale et européenne. Cependant, certains font remarquer que le fameux journaliste saoudiens seraient plus proches d'être un influenceur qu'un vrai journaliste. De quoi laisser planer le doute quand même.