Vente OM : La polémique tourne à la bagarre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille commence à sérieusement taper sur les nerfs de tout le monde. Et désormais les menaces sont de sortie.

Tandis que l’Olympique de Marseille prépare un match très important ce samedi contre Lens, sur les réseaux sociaux ce sont toujours les adeptes d’une cession déjà actée par Frank McCourt à des intérêts saoudiens et ceux qui pensent que c’est une pure invention qui s’affrontent de plus en plus fort. Et ces derniers jours, les Ultras ont fait leur entrée en scène, en réponse à une vidéo de Thibaud Vézirian, lequel a affirmé que ces derniers étaient informés de la vente de l’OM, mais qu’il était tenu au secret par le club phocéen. Une affirmation qui a poussé les MTP 1994 à sortir du silence. « En plus de passer pour un rigolo depuis des mois avec sa vente de l’OM, voilà que ce pseudo journaliste parisien vient mêler notre groupe à ses paroles. Le MTP n’est en aucun cas au courant et affirme son soutien haut et fort au travail exceptionnel de Pablo Longoria (…) Allez Thibaud, ton buzz doit énormément te rapporter. Quel est donc ton but ? L’argent ?.. », écrit, notamment, l’association de supporters de l’Olympique de Marseille, qui dément un quelconque contact avec l’ancien consultant de la chaîne L’Equipe.

La vente de l'OM énerve tout le monde à Marseille

Obligé de répondre à ce communiqué malsain,aberrant et ridicule. Je n'ai jamais généralisé,regardez mes vidéos, je reçois des mess de sup de partt. Bcp savent, devinent ou ont consulté l'enquête. Lancez votre chasse aux sorcières interne & laissez-moi en dehors de ces gamineries https://t.co/SRRkhG1nHW pic.twitter.com/sQLFskNrJ6 — T.V. (@ThibaudVezirian) January 21, 2022

Face à cette réponse pour le moins virulente, Thibaud Vezirian ne s’est pas démonté et a mis en ligne des screens de messages reçus de certains de ses supporters. « J’ai affirmé que "certains supporters sont au courant". C'est différent. Mais ce type de communiqué ridicule m'invite donc à balancer des screens... Rhooo... Tant pis pour vous. Obligé de répondre à ce communiqué malsain, aberrant et ridicule. Je n'ai jamais généralisé, regardez mes vidéos, je reçois des mess de sup de partt. Bcp savent, devinent ou ont consulté l'enquête. Lancez votre chasse aux sorcières internes et laissez-moi en dehors de ces gamineries. Et on va clarifier une dernière fois pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos : ce sont des supporters de tout groupe, qui ont leur propre avis et leurs propres infos, qui me contactent pour me soutenir. Absolument pas des infos venues à eux de plus haut. Bon week-end sportif », a indiqué celui qui depuis un an annonce que la vente de l’Olympique de Marseille est actée et attend juste d’être officialisé. Et pour défendre sa thèse, Thibaud Vézirian, de mettre en ligne des copies d’écran anonymisées d’échanges avec des représentants supposés des associations de supporters.