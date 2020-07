Vente OM : La dernière provocation d'Ajroudi et Boudjellal

Dans : OM.

Tandis que Mohamed Ajroudi répète quotidiennement qu'il faut être discret concernant le rachat de l'OM, il se prête au jeu de Mourad Boudjellal.

Vendredi, se confiant dans La Provence, Mohamed Ajroudi a reconnu que la communication autour de son projet de rachat de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt n’avait pas été bonne, notamment parce qu’il aurait été plus judicieux de rester dans l’ombre. « Regardez ce que nous vivons. Imaginons que rien ne soit sorti, on ne serait pas là. On serait tous les deux sur le terrain. On a commis une faute. C’est fait, il faut avancer », avait expliqué l’homme d’affaire franco-tunisien. Mais depuis les révélations de Mourad Boudjellal sur ce dossier il y a quelques semaines, les deux hommes n’ont pas ralenti la cadence en matière de communication. Cela peut étonner dans ce genre de négociations, lesquelles sont plus efficaces quand elles sont discrètes, ce que Mohamed Ajroudi reconnaît sans peine. Mais c’est peu dire que l’ancien président du RC Toulon a bien du mal à ne pas faire le buzz sur cette histoire.

Après une rencontre avec des supporters du Sporting Club Toulon la semaine passée, diffusée sur Youtube et dans laquelle il évoque le rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a diffusé dimanche soir via Twitter une photo qui évidemment fait causer. Posant en compagnie de Mohamed Ajroudi devant deux cafés, MB ironise en lançant un « on va payer le café promis.... ». Une référence même pas déguisée aux rumeurs qui ironisent en disant que Mohamed Ajroudi a juste les moyens de payer son café quand il va au Georges V à Paris. Il n'est pas certain que cela fasse beaucoup avancer le dossier de la vente éventuelle de l'OM, mais au moins ça fait parler du duo.